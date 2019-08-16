Генпрокурору пожаловались на новые правила общения ученых с иностранцами

Уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Александр Шишлов обратился к генеральному прокурору России Юрию Чайке с просьбой проверить приказ Министерства науки и высшего образования о контроле контактов российских ученых с иностранными коллегами. Об этом сообщается на сайте правозащитника.

По словам Шишлова, постановление нарушает Конституцию России, а именно ограничивает свободу научного творчества (часть 1 статьи 44 Конституции) и свободу информации (часть 4 статьи 29). Он также считает его неправомерным, так как оно не опубликовано для публичного ознакомления.

«Наконец, этот приказ противоречит закону “О науке и государственной научно-технической политике”, согласно которому Российская Федерация содействует расширению научно-технического сотрудничества научных работников и научных организаций», — утверждает Шишлов.

14 августа Министерство науки и высшего образования подготовило приказ об ужесточении правил контактов российских ученых с иностранными и международными организациями. Так, согласно тексту документа, на встрече с иностранными коллегами должны присутствовать минимум двое ученых из России. Кроме того, такие встречи возможны лишь с разрешения руководства. Позднее в Минобрнауки заявили, что приказ носит рекомендательный характер.

В Кремле новые предложения назвали перебором. Академики и членкоры Российской академии наук призвали правительство немедленно отменить «возмутительный приказ».

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