Тренер вспомнил о просьбе Овечкина дать ему водки во время матча

Бывший сотрудник тренерского штаба «Вашингтон Кэпиталс» Грег Смит вспомнил о поведении российского нападающего Александра Овечкина во время его первого сезона в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Слова специалиста приводит The Athletic.

«Однажды он, сидя на скамейке, повернулся ко мне и спрашивает: "Водка есть?" Я переспросил, он начал объяснять, жестом показал. Нет, говорю, нет у нас водки. Все это во время игры! Потом он мне показывает палец: там небольшой порез. И говорит: "Водка обеззараживает". Ну я ему объяснил, что для таких целей у нас перекись водорода. "Только ее не пей", — посоветовал я ему», — рассказал Смит, который работал тренером по физподготовке.

В 2004 году «Вашингтон» выбрал Овечкина на драфте НХЛ под первым номером. Россиянин перебрался в США в 2005 году. В первом же матче за «Кэпиталс» форвард оформил дубль. В 2006 году он попал в сборную лучших новичков лиги.

Овечкин восемь раз становился лучшим снайпером сезона в НХЛ. В 2018-м он привел «Кэпиталс» к победе в Кубке Стэнли.

В нынешнем сезоне НХЛ вместе с Остоном Мэттьюсом из «Торонто Мэйпл Лифс» россиянин лидирует в списке снайперов лиги. На его счету 40 заброшенных шайб. Овечкину осталось забросить еще две шайбы до отметки в 700 шайб за карьеру в рамках регулярных чемпионатов. Россиянин занимает восьмое место среди лучших снайперов лиги всех времен. На первом месте канадец Уэйн Гретцки (894 гола).

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