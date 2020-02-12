Россияне назвали лучшую мелодраму XXI века

Россияне назвали фильм Ника Кассаветиса «Дневник памяти» лучшей мелодрамой XXI века. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на «Кино Mail.ru».

На втором месте оказалась картина Дэвида Финчера «Загадочная история Бенджамина Баттона», третью строчку занял фильм База Лурмана «Великий Гэтсби». В список также вошли картины «Спеши любить», «Виноваты звезды», «Амели», «Дневник Бриджит Джонс», «Кейт и Лео» и другие.

Исследование включало все полнометражные ленты, выпущенные с 2000 года, ключевым жанром которых является мелодрама.

«Дневник памяти» — американская мелодрама, вышедшая в 2004 году. Главные роли в картине сыграли Рэйчел Макадамс и Райан Гослинг. Фильм снят по сюжету одноименного биографического романа Николаса Спаркса, опубликованного в 1996 году.

В декабре прошлого года сотрудники компании Google в рамках ежегодного проекта «Год в поиске» проанализировали поисковые запросы россиян в 2019 году и назвали самые востребованные среди жителей страны фильмы и сериалы. Десятку самых популярных среди пользователей фильмов возглавили картины «Джокер», «Однажды в Голливуде» и «Мстители». Также юзеры часто искали фильмы «Оно-2», «Король Лев», «Капитан Марвел», «Зеленая книга», «В метре друг от друга», «Как приручить дракона 3» и «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел».

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