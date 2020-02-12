Российская олимпийская чемпионка по фигурному катанию ушла из спорта

Российская фигуристка Ксения Столбова приняла решение завершить спортивную карьеру. Об этом сообщает ТАСС.

«Сегодня я заполнила все необходимые документы в федерации о выводе из состава сборной России и завершении спортивной карьеры», — заявила 28-летняя Столбова.

Столбова соревновалась в парном катании. С лета 2018-го она выступала вместе с Андреем Новоселовым. До этого россиянка каталась в паре с Федором Климовым.

В 2014 году Столбова и Климов выиграли золото в командных соревнованиях и серебро в парном катании на Олимпийских играх в Сочи. На счету дуэта серебряная медаль на чемпионате мира того же года. Также Столбова трижды выигрывала серебро чемпионата Европы.

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