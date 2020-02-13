Легионер ЦСКА рассказал о «самом большом потрясении» в России

Словенский полузащитник ЦСКА Яка Бийол рассказал о своих впечатлениях после переезда в Россию. Его слова приводит «Чемпионат.com».

21-летний футболист признался, что после перехода в российский клуб ему пришлось привыкать к жизни в мегаполисе из-за огромного потока людей и пробок. «Самое большое потрясение за полтора года в России — это чистота. Кажется, что в центре города ни соринки нет. Не видел такого ни в одной другой столице», — признался Бийол.

Полузащитник перебрался в российский клуб в 2018-м. До этого Бийол выступал в составе словенского «Рудара». В активе игрока — восемь матчей за сборную Словении.

В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги Бийол провел 17 матчей. Он отметился одним голом и одной голевой передачей.

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