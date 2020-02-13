Сын Пеле пояснил слова о депрессии отца

Эдиньо, сын великого бразильского футболиста Пеле, заявил, что его слова о депрессии отца были неверно переведены. Интервью с мужчиной приводит UOL Esporte.

Эдиньо пояснил, что использовал слово «депрессия» в значении эмоционального состояния, а не клинического диагноза. «Просто наблюдение близкого человека», — отметил сын Пеле. Кроме того, Эдиньо объяснил, что его отец вынужден вести затворнический образ жизни из-за своего статуса. «Это последствия славы», — объяснил он.

10 февраля Эдиньо в эфире TV Globo заявил, что у Пеле развилась депрессия из-за последствий операции: бывшему футболисту была проведена замена тазобедренного сустава, а восстановительный процесс проходил тяжело. Из-за этого Пеле сейчас практически не может ходить. Эдиньо заметил, что его отец не хочет, чтобы люди видели его таким.

За последние несколько лет 79-летний Пеле неоднократно попадал в больницу из-за проблем со здоровьем. На жеребьевке чемпионата мира в Москве, состоявшейся в декабре 2017 года, он находился в инвалидном кресле, так как перенес операцию на бедре. А в январе 2018-го его госпитализировали из-за истощения организма. В апреле 2019-го он успешно перенес операцию по удалению камней из мочеточника.

Пеле — трехкратный чемпион мира в составе сборной Бразилии. Он стал игроком столетия по версии Международной федерации футбола.

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