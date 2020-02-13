В купленных россиянами машинах нашли проблемы с подушками безопасности

В России отзывают более 1,6 тысячи купленных автомобилей BMW третьей серии (Е46) из-за найденного дефекта: в них необходимо проверить газогенераторы подушки безопасности. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Росстандарта.

«Причиной отзыва транспортных средств является то, что на некоторых автомобилях надувная подушка безопасности водителя оснащена одноступенчатым газогенератором типа NADI. Появились основания полагать, что газогенератор этого типа может со временем разгерметизироваться», — говорится в сообщении. Отзыву подлежат машины, проданные с января 1998 года по декабрь 2000 года.

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Ранее стало известно о дефекте в автомобилях Tesla: в моделях Model X SUV обнаружили неполадки с электроусилителя руля. В конструкции используются алюминиевые болты, которые могут сломаться. Это может привести к тому, что автомобилем станет сложно управлять, а это повышает риск аварии. Несмотря на то что ни одного ДТП из-за этого дефекта зафиксировано не было, в машинах поменяют болты или полностью заменят рулевой механизм.

В 2017-м Subaru отозвал из России 24 тысячи машин из-за проблем с подушками безопасности. Фронтальная подушка пассажира могла нештатно раскрыться из-за попадания в механизм влаги, что чревато травмами.

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