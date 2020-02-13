Стало известно об отказе «русского клуба» из Европы от Кокорина

Бывший вице-президент «Монако» Вадим Васильев рассказал, что в 2016-м клуб отказался от покупки российского нападающего Александра Кокорина из-за скандала, возникшего после вечеринки в одном из клубов княжества с его участием. Слова функционера передает «Чемпионат.com».

Васильев назвал «Монако» «русским клубом», напомнив, что один из владельцев команды — россиянин Дмитрий Рыболовлев. Кроме того, он отметил, что у монегасков было больше информации о рынке Российской премьер-лиги (РПЛ). «Было время, мы и Кокорина рассматривали. Но после известной истории с шампанским в Монако наш интерес пропал», — заявил Васильев.

По его словам, футболист перестал соответствовать имиджу клуба после вечеринки с сотнями бутылок шампанского. При этом Васильев отметил, что это не единственный случай, когда монегаски отказывались от услуг футболистов из-за их поведения.

Сейчас Кокорин имеет контракт с питерским «Зенитом», однако по решению руководства он был отправлен в «Зенит-2». Сообщалось, что форвард хочет уехать в Европу, потому что найти клуб в России ему будет сложно из-за скандала, возникшего после его отказа отправиться в аренду в «Сочи». При этом, согласно последней информации, Кокорин все же отправится в южный клуб в аренду до конца сезона-2019/2020.

Кокорин присоединился к «Зениту» после освобождения из колонии в сентябре 2019-го. Вместе с футболистом Павлом Мамаевым он был осужден за участие в двух драках в Москве в октябре 2018-го.

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