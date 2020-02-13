Жителям Уханя разрешили эвакуироваться в другие страны

Власти КНР разрешили прямым родственникам-иностранцам китайцев улететь в другие страны из зараженного вирусом COVID-2019 Уханя. Об этом рассказал официальный представитель МИД страны Гэн Шуан, пишут РИА Новости.

«Граждане Китая и их родственники могут уехать за границу на одном самолете. Если они хотят, то могут покинуть город (...) вместе с членами своей семьи», — подчеркнул Шуан. Отмечается, что многие жители Уханя отказывались от эвакуации: иностранцы не хотели оставлять родных.

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За сутки в провинции было выявлено 14 840 новых случаев заболевания, в больницах находятся еще более 33 тысяч пациентов, выписаны 3441 человек. Всего коронавирусом заражено больше 60 тысяч человек, число умерших превысило 1360. 12 февраля сообщалось о 1068 погибших.

Вспышка вируса COVID-2019 впервые зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря прошлого года. Помимо Китая, случаи заболевания выявлены более чем в 20 странах. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения. По мнению специалистов, не исключено, что вспышка вируса перерастет в пандемию.

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