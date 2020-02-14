Новые санкции США объяснили «всплеском русофобии»

Посольство России в США назвало новые американские санкции против трех российских предприятий «очередным всплеском русофобии». Об этом сказано в заявлении, опубликованном на странице посольства в Facebook.

Дипломаты также напомнили, что применять ограничения такого рода имеет право лишь Совет Безопасности ООН, причем при наличии веских оснований. «Администрация же снова никаких официальных доказательств не представила», — отметили в посольстве.

Российский дипломаты заявили, что видят в таком подходе очередной «всплеск русофобии», а также попытку обеспечения узкоконъюнктурных интересов на международном рынке оборонных технологий.

Ранее США ввели санкции против трех российских организаций: «Кумертауского авиационного производственного предприятия», военно-промышленной корпорации «Научно-производственное объединение машиностроения» и «Конструкторского бюро приборостроения».

Причиной ограничений якобы стало нарушение законодательства США. Как считают в американском правительстве, Москва распространяет оружие массового уничтожения в Иране, КНДР и Сирии. Ограничения вступили в силу 3 февраля, срок их действия составит два года.

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