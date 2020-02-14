Сломавшая челюсть при падении с шеста стриптизерша решила покинуть профессию

Стриптизерша из американского города Даллас, штат Техас, которая упала с шеста и сломала челюсть во время выступления, возможно, больше никогда не будет танцевать. Об этом сообщает New York Post.

Дженеа Скай (Genea Sky) упала с высоты 4,5 метра во время выступления на шестиметровом шесте 10 февраля. При падении она сломала челюсть, выбила несколько зубов и вывихнула лодыжку. Стриптизершу госпитализировали и прооперировали.

Скай заявила, что падение с шеста испугало ее и заставило задуматься о том, чтобы покинуть профессию. Она решила использовать свою вирусную известность, чтобы помочь другим танцорам, но пока не знает, как именно.

Ранее сообщалось, что Скай приземлилась лицом на танцпол, но продолжила танцевать тверк (танец с активным движением ягодицами и бедрами). Видео падения быстро обрело популярность в соцсетях.

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