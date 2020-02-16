Скабеева заметила спародировавшего себя в будущем Зеленского

В президентстве Владимира Зеленского наблюдается «украинский феномен», заявила телеведущая Ольга Скабеева в своем Telegram-канале.

Журналистка опубликовала видео из выступления юмористической студии «Квартал 95» с участием Зеленского в бытность комиком. Скабеева заметила, что в том выступлении Зеленскому удалось спародировать себя в будущем.

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Будучи в образе главы государства, он обещает присоединить к своей стране Крым. При этом признается, что не уверен в успех задуманного.

«Я обещаю: в следующем году мы вернем Крым. Я, конечно, слабо в это верю, но как президент я обязан вселять в вас доверие, веру в завтрашний день, бла-бла-бла и всякую чушь», — сказал юморист.

15 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности Зеленский заявил о намерении провести местные выборы на всей территории Украины, а также в Крыму. Однако, по словам Зеленского, сделать это без элементарных безопасных и политических условий невозможно.

Крым присоединился к России по итогам референдума 2014 года. Киев, ряд стран Евросоюза и США не признают результаты голосования, считая полуостров оккупированной территорией. Москва заявила, что все нормы международного права были соблюдены и статус Крыма не является предметом дискуссий.

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