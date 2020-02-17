Правительство Мишустина выделило миллиарды на ремонт Института мозга

Российское правительство, возглавляемое премьер-министром Михаилом Мишустиным, выделило 2,587 миллиарда рублей на реконструкцию Института мозга человека Российской академии наук (РАН). Соответствующее постановление кабмина опубликовано на официальном портале правовой информации.

Комплекс институтских зданий расположен в Санкт-Петербурге. Работы планируется начать в 2020 году. Средства выделены, в частности, на реконструкцию здания площадью порядка 8 тысяч квадратных метров на улице Академика Павлова в Петроградском районе города. Согласно постановлению, сдать отремонтированный объект в эксплуатацию должны в 2022-м.

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«Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета может быть уточнен при формировании проекта федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период», — отмечается в приложении к постановлению.

Институт мозга человека им. Н.П. Бехтеревой — научный и практический центр. Главные направления деятельности института — фундаментальные исследования организации мозга человека и его сложных психических функций — мышления, речи, эмоций, внимания, памяти, творчества. В институте проводят психофизиологические исследования на добровольцах с применением неинвазивной техники.

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