Часть автомобилей украинцев оказались арестованы из-за долгов и кредитов

Каждый двадцатый владелец автомобиля в Украине не может продать свою машину из-за того, что она оказывается в залоге или под арестом. Об этом сообщает украинский сервис мониторинга регистрационных данных компаний и судебного реестра «Опендатабот».

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По данным сервиса, чаще всего на машины украинцев накладывают арест, если в отношении владельца проводится судебное разбирательство и в ходе суда это требуется до принятия решения по делу; если хозяин автомобиля имеет долги (неоплаченные штрафы, долги за коммунальные услуги, налоговые долги) или в случае, когда владелец взял кредит под залог машины.

Ранее украинские банки получили рекордную прибыль из-за долгов украинцев. За семь месяцев 2019 года украинские платежеспособные банки увеличили чистую прибыль в 3,7 раза по сравнению с тем же периодом 2018-го. В совокупности они заработали 36,7 миллиарда гривен (1,46 миллиарда долларов).

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