Никита Джигурда появился в эфире телеканала с фаллоимитаторами

Актер Никита Джигурда появился в эфире телеканала «Дождь». Фотографию, на которой Джигурда сидит за столом, а рядом с ним разложены различные секс-игрушки, в том числе фаллоимитаторы, опубликовала в Facebook журналистка, телеведущая и креативный продюсер «Дождя» Анна Монгайт.

«Женщины сверху иногда приглашают мужчин в студию. Угадайте, кто это и зачем пришел», — подписала фотографию Монгайт.

В комментариях пользователи быстро догадались, что на фотографии запечатлен Джигурда. Многих удивило то, что актер стал седым, а некоторые из-за изменений в его внешности увидели сходство между Джигурдой и главным героем игры «Ведьмак» и одноименного телесериала.

Однако некоторых разложенные вокруг актера секс-игрушки заинтересовали не меньше, чем его новый облик. «От такой коллекции и я бы поседел», — заявил один из пользователей.

Ранее Джигурда вызвал на боксерский поединок телеведущего Андрея Малахова. По мнению актера, Малахов не принес извинения за то, что во время эфиров якобы оскорблял его бывшую жену фигуристку Марину Анисину.

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