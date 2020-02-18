В США известный режиссер выставил на продажу свою виллу

Французский режиссер Люк Бессон выставил на продажу свою виллу, расположенную на холмах Беверли-Хиллз (штат Калифорния, США). Он оценил ее в 14,9 миллиона долларов (около 950 миллионов рублей). Об этом сообщается в объявлении, опубликованном на сайте Realtor.com.

Особняк причудливой треугольной формы сделан из камня и дерева. Дом площадью 14,6 тысячи квадратных метров вмещает семь спален и шесть санузлов. Жилые комнаты, ныне пустующие, просторны и пропускают много света благодаря большим панорамным окнам. На верхнем этаже двухэтажного дома имеется терраса, откуда открывается великолепный вид на зеленые калифорнийские холмы. Также в доме есть трехэтажная фотостудия, оборудованная лифтами. На прилегающей к вилле территории, которая занимает 2,97 акра (1,2 гектара), имеется бассейн и небольшой теннисный корт. Там же расположен гараж на десять машино-мест. Во дворе высажено много деревьев, скрывающих особняк от посторонних глаз.

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Как сообщает Variety, до Люка Бессона виллой владел актер Чарльтон Хестон, который и построил ее в 1959 году. Звезда фильмов «Планета обезьян» и «Бен-Гур» прожил там вплоть до своей смерти. Люк Бессон купил имение в 2016 году за 12,2 миллиона долларов (777 миллионов рублей). Режиссер планировал обновить дом и немного расширить его, однако строительство затянулось. После покупки хозяин редко здесь появлялся.

В сентябре 2019 года на Люка Бессона подали в суд за отказ сократить популяцию диких оленей, скрывающихся в лесу на его территории. По оценке истцов, на участке обитали от 50 до 100 оленей. Охотники заявили, что это способствует их бесконтрольному размножению и что животные наносят ущерб местным фермерам, уничтожая урожай. С Бессона собирались взыскать более 120 тысяч евро (около 8 миллионов рублей).

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