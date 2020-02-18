В Москве выставили на продажу детский сад

В Москве выставили на продажу за полцены детский сад с прилегающей территорией в районе Коптево. Об этом сообщается в материале департамента столицы по конкурентной политике, поступившем в распоряжение «Ленты.ру».

Лот состоит из двухэтажного здания площадью 830 квадратных метров 1958 года постройки и земельного участка в 3,2 тысячи «квадратов». Объект находится на Большой Академической улице, 6. Стартовая цена — 59 миллионов рублей. Лот предназначен для открытия нового детского сада.

Торги будут вестись не на повышение, а на понижение цены. Это способствует высокой конкуренции среди потенциальных покупателей, зато позволяет выкупить недвижимость за половину от ее начальной стоимости. Полагают, что объект может быть интересен крупному сетевому оператору, который имеет вес на рынке и готов привлечь в платный детский сад аудиторию с соседних районов. Более подробно ознакомиться с документацией можно на инвестиционном портале города Москвы.

Ранее стало известно, что в столице выставили на торги вековой особняк «Дача Левенсона». Здание является объектом культурного наследия, ранее там располагалась резиденция посла Сирии.

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