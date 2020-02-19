Тренер Нурмагомедова рассказал об опасных сторонах Фергюсона

Тренер российского бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова Хавьер Мендес поделился мнением об опасных сторонах его будущего соперника — американца Тони Фергюсона. Слова наставника передает MMA junkie.

Мендес признал, что предстоящий поединок на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) не будет для 31-летнего россиянина легким. «Он способен нас приложить, как и мы его. Моя задача — постараться сделать так, чтобы выиграл Хабиб», — заявил Мендес. «Успех кроется и в том, чтобы принять опасные стороны Тони: его локти, болевые и удушающие приемы, невероятная выносливость», — отметил наставник Нурмагомедова.

14 февраля россиянин прибыл в Сан-Хосе, где продолжит подготовку к поединку на UFC 249, который пройдет 19 апреля. Поединок двух бойцов отменялся уже четыре раза. Фергюсон, как и Нурмагомедов, обладатель серии из 12 побед в UFC. Это лучший результат среди действующих и не прерывавших выступления бойцов.

Нурмагомедов — действующий чемпион UFC в легком весе. На его счету 28 побед. Фергюсон в прошлом становился временным чемпионом в данной весовой категории.

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