Врач отказался извлекать инфицированные импланты из груди модели ради ее карьеры

Врач отказался извлекать приносящие боль импланты из груди австралийки, посчитав, что операция навредит ее карьере. Историю персонального тренера и модели приводит Daily Mail.

33-летняя Бек Донлан (Bec Donlan) родилась с воронкообразной деформацией грудной клетки. Чтобы стать увереннее в себе, в 22 года девушка перенесла операцию по увеличению груди.

Через три года вокруг одной молочной железы Донлан образовалось большое количество жидкости. Врачи диагностировали бактериальную инфекцию, которую удалось устранить с помощью антибиотиков. Однако через несколько лет проблема вернулась. Кроме того, девушка начала страдать от болей в животе, выпадения волос и лишнего веса.

Loving this bod of mine because SHE’S ALL MINE 🥰 Today I’m 1 week post #explant, I’m thinking clearer, energy levels are back and feeling all the feels about this new chapter. Yup hellooo NEW AESTHETIC - SAME ME - BETTER HEADSPACE 💕 #bii #loveyourbod Фото опубликовано @sweatwithbec

Модель обратилась в больницу с просьбой извлечь инфицированные импланты, однако столкнулась с непониманием медиков. «У тебя тело как у модели Sports Illustrated, и я не собираюсь тебя уродовать. Поэтому я этого не сделаю», — заявил доктор.

Вскоре девушка нашла хирурга, который провел качественную операцию. Донлан призналась, что чувствует себя намного лучше в своем естественном теле, несмотря на изменения фигуры.

В декабре 2019 года австралийская модель и блогер Скай Уитли пожаловалась на то, что ее грудь нуждается в повторном хирургическом вмешательстве после операции по увеличению. Она заявила, что имплант колышется внутри ее груди, а на коже появилась заметная рябь, и теперь ей, вероятно, потребуется реконструктивная операция.

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