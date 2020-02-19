Врач отказался извлекать инфицированные импланты из груди модели ради ее карьеры

Врач отказался извлекать приносящие боль импланты из груди австралийки, посчитав, что операция навредит ее карьере. Историю персонального тренера и модели приводит Daily Mail.
33-летняя Бек Донлан (Bec Donlan) родилась с воронкообразной деформацией грудной клетки. Чтобы стать увереннее в себе, в 22 года девушка перенесла операцию по увеличению груди.
Через три года вокруг одной молочной железы Донлан образовалось большое количество жидкости. Врачи диагностировали бактериальную инфекцию, которую удалось устранить с помощью антибиотиков. Однако через несколько лет проблема вернулась. Кроме того, девушка начала страдать от болей в животе, выпадения волос и лишнего веса.
Модель обратилась в больницу с просьбой извлечь инфицированные импланты, однако столкнулась с непониманием медиков. «У тебя тело как у модели Sports Illustrated, и я не собираюсь тебя уродовать. Поэтому я этого не сделаю», — заявил доктор.
Вскоре девушка нашла хирурга, который провел качественную операцию. Донлан призналась, что чувствует себя намного лучше в своем естественном теле, несмотря на изменения фигуры.
В декабре 2019 года австралийская модель и блогер Скай Уитли пожаловалась на то, что ее грудь нуждается в повторном хирургическом вмешательстве после операции по увеличению. Она заявила, что имплант колышется внутри ее груди, а на коже появилась заметная рябь, и теперь ей, вероятно, потребуется реконструктивная операция.