Ценности
 
Последние новости
В США сочли риторику Саакашвили в адрес Путина причиной войны с Грузией
Число погибших от коронавируса превысило две тысячи
Снявшихся в порноклипе солиста Rammstein россиянок рассекретили
В России обнаружили праздничную дискриминацию перед 23 февраля
Россияне захотели получать вторую пенсию
ООН отложила заседание из-за невыдачи визы главе российской делегации
Шестилетнюю девочку спасли от вцепившегося в нее неопознанного зверя
Российские банки освоили новый способ недобросовестных продаж услуг
Уволенный глава офиса Зеленского пригласил на Сейшелы девочек
Новости партнеров

Врач отказался извлекать инфицированные импланты из груди модели ради ее карьеры

Перейти в «Мою Ленту»
Bec Donlan
Bec Donlan

Врач отказался извлекать приносящие боль импланты из груди австралийки, посчитав, что операция навредит ее карьере. Историю персонального тренера и модели приводит Daily Mail.

33-летняя Бек Донлан (Bec Donlan) родилась с воронкообразной деформацией грудной клетки. Чтобы стать увереннее в себе, в 22 года девушка перенесла операцию по увеличению груди.

Через три года вокруг одной молочной железы Донлан образовалось большое количество жидкости. Врачи диагностировали бактериальную инфекцию, которую удалось устранить с помощью антибиотиков. Однако через несколько лет проблема вернулась. Кроме того, девушка начала страдать от болей в животе, выпадения волос и лишнего веса.

Loving this bod of mine because SHE’S ALL MINE 🥰 Today I’m 1 week post #explant, I’m thinking clearer, energy levels are back and feeling all the feels about this new chapter. Yup hellooo NEW AESTHETIC - SAME ME - BETTER HEADSPACE 💕 #bii #loveyourbod

Фото опубликовано @sweatwithbec

Модель обратилась в больницу с просьбой извлечь инфицированные импланты, однако столкнулась с непониманием медиков. «У тебя тело как у модели Sports Illustrated, и я не собираюсь тебя уродовать. Поэтому я этого не сделаю», — заявил доктор.

Вскоре девушка нашла хирурга, который провел качественную операцию. Донлан призналась, что чувствует себя намного лучше в своем естественном теле, несмотря на изменения фигуры.

В декабре 2019 года австралийская модель и блогер Скай Уитли пожаловалась на то, что ее грудь нуждается в повторном хирургическом вмешательстве после операции по увеличению. Она заявила, что имплант колышется внутри ее груди, а на коже появилась заметная рябь, и теперь ей, вероятно, потребуется реконструктивная операция.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Personal trainer who claims her breast implants made her so ill she couldn't get out of bed reveals a doctor REFUSED to remove them because it would ruin her 'Sports Illustrated body'
Увеличившая грудь модель пожаловалась на колышущийся внутри нее имплант
Силиконовые импланты перевернулись внутри ягодиц женщины
Ценности
Ценности00:0416 февраля

Король магии

Он сводил с ума женщин, восхвалял Гитлера и разорял народ: роскошная жизнь диктатора Индонезии
20:5518 февраля

Раскрыт секрет популярной женской резинки для волос

19:1318 февраля

Дизайнер оскорбил темнокожую модель нарядом обезьяны на модном шоу

17:1618 февраля

Названа нация с самыми некрасивыми в мире мужчинами

ЦенностиПромо

Аромат успеха

Как известный на весь мир бренд одежды захватывает рынок парфюмерии
16:1518 февраля

Китайцы нашли способ привлечь иностранцев к борьбе с коронавирусом

14:4318 февраля

Составлен образ типичных жителей российских городов

13:4918 февраля

В хиджабе дочери Трампа углядели неуважение к женщинам

Ценности00:05 8 февраля

«Нет бога, кроме президента»

Школы закрыть, умных расчленить, деньги сжевать: как жил самый безумный диктатор Африки
12:0618 февраля

Бодипозитивная певица станцевала в нижнем белье на камеру

19:0517 февраля

В Москве состоялась первая церемония награждения ENHEL Awards

09:3418 февраля

Популярная плюс-сайз модель впервые снялась обнаженной после родов

Россия
Врач захотела наказать россиянку за негативный отзыв в соцсети
«Злобные американцы отупляют свое же население»
Как менялась Америка в глазах простого советского человека
Путин уволил Суркова
Джеральд Форд и Леонид Брежнев на саммите во Владивостоке, 1974 год«Ситуацию усугубила наша неуклюжая ложь»
Что помешало вождям СССР победить в холодной войне?
Фигуранта дела о беспорядках в Москве приговорили к условному сроку
«Шейные позвонки сдвигаются и вот-вот повредят спинной мозг»
Семилетнего Антона спасет срочная операция на позвоночнике. Ему нужна ваша помощь
В Москве распустилась верба
Все материалы
Мир
В России рассказали о договоренностях с Турцией по Идлибу
«Никто не знает, что это такое»
Склады, детские площадки и места для селфи — во что превратились символы военного прошлого Тайваня
Турция и Россия договорились продолжить переговоры по Идлибу
Запад счел слова Путина о родителях угрозой для гей-браков
Как в мире отреагировали на заявление президента о традиционной семье?
На британском троне захотели видеть «королеву Меган»
Битва тиранов
Асад хочет зачистить Сирию от боевиков, но ему мешает Турция. На чьей стороне Россия?
Шойгу напомнил о невыполнении США обещаний по Ракке
Все материалы
Бывший СССР
Названо число погибших в боях под Луганском
Ополченцы ЛНР (архивное фото)Зеленский созвал СНБО на фоне обстрелов в Донбассе
Войска ЛНР начали наступление. Украина потеряла свои позиции
Украина обвинила Россию в подготовке к полноценному наступлению
Украина призвала «не разгонять зраду» из-за обстрелов под Луганском
Массовые протесты белорусской оппозиции«Чтоб не поняли москали»
Белорусские националисты воюют с русским языком. Почему Лукашенко им не мешает?
Зеленский заявил о приближении мира в Донбассе
«Заявлений по изнасилованиям стало больше»
Что украинская полиция думает о домашнем насилии, проституции и «сексе по расписке»
Все материалы
Экономика
В Москве начали продавать гробы для кошек
Турецким поставщикам запретили везти в Россию свои помидоры
Компания Порошенко решила судиться с Россией
Труба не горит
США и Европа мешают строить «Северный поток-2». Почему Россию это теперь не волнует?
Кудрин оценил покупку Сбербанка за счет денег из «главной кубышки России»
На вырост
Индия хочет догнать экономики Китая и США. Для этого ей нужен российский опыт
Все материалы
Силовые структуры
Экскаваторщик нашел мертвую россиянку в бочке с отходами
Игра на выбывание
 
Главный киберпреступник мира раскрыл генпрокурору сделку офицера ФСБ с ФБР
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Российский подросток устал ждать полицию и спас мать от смерти от рук отчима
Майор Вихрь
Умер легендарный советский разведчик. Он помешал Гитлеру уничтожить Краков и убил сотни фашистов
Связь возможного убийцы соратника Басаева с ФСБ опровергли
Все материалы
Наука и техника
На Бетельгейзе зафиксировали небывалые изменения
Назван способ воскресить Windows 7
Погнали выше
Обгоняя Россию: кто и как строит новые ракеты в США
Найден простой способ избежать климатической катастрофы
Операция «Аргонавт»
Как Сталин, Рузвельт и Черчилль решали судьбы мира в Крыму
«Морально устаревший» российский «Ихтиозавр» испытан
Потерянное наследие
Уникальные исторические фотографии, которые удалось сохранить
Все материалы
Спорт
Гол самого дорогого защитника мира признан лучшим в туре АПЛ
Деонтей Уайлдер и Тайсон Фьюри«Второй после Мохаммеда»
Бой Деонтей Уайлдер vs Тайсон Фьюри 2: дата реванша, когда и где смотреть видеотрансляцию, прогнозы
Нечестные действия норвежца по отношению к Большунову попали на видео
Расплескалась синева
Разгром «Челси» и долгожданная победа «Арсенала» — главные события тура АПЛ
Сейв голкипера «Арсенала» признан лучшим в туре АПЛ
Елена Романова«Эти трагедии ее просто убили»
История российской чемпионки, которая похоронила родных, бросила спорт и погибла в своей квартире
Названа сборная 26-го тура АПЛ
Все материалы
Культура
Актер из «Шерлока» бил детей и называл их мелкими подонками
Актрису из фильма «Альфа Дог» изгрызли собственные питбули
Небольшой куш
Пацаны, трава и олигархи: Гай Ричи по старой памяти хулиганит в «Джентльменах»
Умерла актриса из сериала «Сабрина — маленькая ведьма»
«Приходилось пинать и бить покрытые кровью предметы»
Суровые будни настоящих детективов: воспоминания криминалиста
Озвучивший Майки в «Переменке» актер умер в 35 лет от передозировки героином
Все материалы
Интернет и СМИ
«Мы кормимся смертью»
Отъявленным мясоедам предложили убить питомца или отказаться от мяса. Что они выбрали?
«Игрой это не назовешь»
Успешные люди бегут из больших городов в деревни. Фотографы показывают, что их ждет
«Мы не прощаем. Ждите»
Самые влиятельные преступники современности держали в страхе весь мир. Куда и почему они исчезли?
Все материалы
Ценности
Бодипозитивная певица станцевала в нижнем белье на камеру
Святые негодники
Мужчины целуются, женщины трясут крестами: что творилось на Неделе моды в Лондоне
В Москве состоялась первая церемония награждения ENHEL Awards
Король магии
Он сводил с ума женщин, восхвалял Гитлера и разорял народ: роскошная жизнь диктатора Индонезии
Популярная плюс-сайз модель впервые снялась обнаженной после родов
Голые мушкетеры
Женщины в корсетах и мужчины на шпильках: что творилось на Неделе моды в Нью-Йорке
Наоми Кэмпбелл поделилась селфи с голой грудью
Все материалы
Путешествия
Несколько стран отказали круизному лайнеру в остановках из-за коронавируса
Паломники встречают рассвет на горе Синай«Дайте крест полегче»
Россиянин поднялся на священную гору в Египте. Что он там почувствовал?
Показан способ уместить все необходимые вещи в ручную кладь
Там, за туманами
В России выбрали село с самым смешным названием. Почему его стоит увидеть?
Слишком толстого кота сняли с пассажирского рейса из-за перевеса
«Люди уже хоронили меня»
Россиянка отправилась в одну из самых закрытых стран мира — Иран. Что она там увидела?
Подсчитаны траты россиян на отпуск
Все материалы
Из жизни
«Мисс Москва» рассказала о браке с бывшим королем Малайзии и угрозах из дворца
«Три месяца я пахала в поле с поляками»
История россиянки, перебравшейся в Германию дегустировать вино
Женщина лишилась уха из-за пристрастия к загару и соляриям
«Другая сторона богатства — безумие»
Как огромный выигрыш в лотерею превратил американца в героинового наркомана и грабителя банков
В королевской семье анонсирован второй развод за неделю
«Иногда ощущаешь себя в реалити-шоу»
Россиянка влюбилась в один из самых опасных регионов мира и показала его неожиданную сторону
Импульсивная покупка сделала женщину мультимиллионершей
Все материалы
В России представили обновленный Hyundai Solaris
Самые дорогие аукционные машины начала года
Февральские торги: выдающие автомобили и их невероятные цены
Появилось изображение нового кроссовера Toyota
Kia Seltos: тест самого ожидаемого «паркетника» года
Знакомимся с будущим хитом российского рынка
В Россию привезут два китайских пикапа
Кастом-байки и девушки мотосалона в Вероне
Первая европейская мотовыставка года помогает пережить двухколесное межсезонье
Раскрыта внешность нового Hyundai i20
Все материалы
Дом
В Москве выставили на продажу детский сад
Просто песня
Архитекторы из США придумали уникальное здание для Урала
В Москве обвалились продажи готовых квартир
Корону долой
Как надежно защитить свой дом от коронавируса
Советское жилье в Москве стало дефицитом
«Дадим еще бабла, только пустите жить»
Как покупка квартиры в Москве приносит проблемы и разочарование — рассказывает молодая семья
Россиянина наказали за попытку обменять героин на недвижимость
Все материалы
Нацпроекты
«Донбасс порожняк не гонит»
Зеленский, Ленин и герой Кадыров: о чем Путин рассказал на большой пресс-конференции
«Женщины стали писать, что я не мужик»
Каково быть в России отцом в декрете
«Две недели — ЗОЖ, две недели — запой»
В СССР боролись за здоровый образ жизни. Почему эта пропаганда не сработала?
Дмитрий Медведев«Идеализировать Союз не надо. Это было сложное государство»
Ностальгия по СССР, примирение с Западом и истории 90-х — о чем говорил Медведев в большом интервью
В российских городах проследят за качеством воздуха
В Оренбуржье запустят пункты автоматического весогабаритного контроля
Больше предприятий Башкирии будут повышать производительность труда
Все материалы