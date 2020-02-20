Россиянин на Mercedes сбил журналиста при попытке взять интервью

Житель Красноярска сбил на своем автомобиле марки Mercedes журналиста телеканала «Россия» Павла Брыкина, когда тот пытался взять у него интервью. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу краевого управления СК.

Инцидент произошел 20 февраля в Красноярске в районе улицы Чернышевского. Брыкин получил серьезные травмы и был госпитализирован.

Как заявили в СК, началась доследственная проверка по статье о воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов.

Брыкин работает в программе «Честный детектив» («Россия 1»). В 2016 году на него напали два сотрудника охраны ОАО «Владивостокский бутощебеночный завод» во время подготовки репортажа вокруг уголовного дела по обвинению мэра Владивостока Игоря Пушкарева в коррупции. Против охранников выдвинули обвинения по статье 144 УК России. Суд приговорил одного из напавших на Брыкина к 1 году и 6 месяцам лишения свободы. Другой обвиняемый получил условный срок.

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