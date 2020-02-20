Сбивший журналиста россиянин на Mercedes оказался помощником политика

Сбивший журналиста «России 1» Павла Брыкина россиянин на Mercedes оказался помощником политика из Красноярска. Об этом сообщили в эфире телеканала «Россия 24».

«По предварительным данным, репортер пытался взять интервью у помощника одного из красноярских политиков, однако тот на своей иномарке совершил наезд на журналиста», — сообщила ведущая новостей.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах региона, за рулем мог быть Алексей Талюк, помощник бывшего депутата Законодательного собрания края Анатолия Быкова.

В пресс-службе минздрава Красноярского края сообщили, что Брыкина госпитализировали в травматологическое отделение, передает РИА Новости. По словам врачей, он находится в состоянии средней тяжести. В ведомстве не уточнили характер травм.

Инцидент произошел 20 февраля в Красноярске около улицы Чернышевского. Брыкин получил серьезные травмы. Следственный комитет начал доследственную проверку по статье о воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов.

В 2016 году на журналиста напали два сотрудника охраны Владивостокского бутощебеночного завода. Это произошло при подготовке репортажа об уголовном деле в отношении бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарева. Суд приговорил одного из напавших к 1,5 годам лишения свободы, другой обвиняемый получил условный срок.

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