Роналду забил в 1000-м матче в карьере

Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду сыграл 1000-й раз в карьере. Об этом сообщает Bleacher Report.

Португалец появился в составе команды в игре чемпионата Италии против команды СПАЛ. Роналду сумел забить на 39-й минуте встречи, доведя таким образом свою голевую серию до 11 матчей национального первенства. Его действия помогли «Ювентусу» одержать победу со счетом 2:1.

В феврале президент мюнхенской «Баварии» Херберт Хайнер, оценивая идею трансфера Роналду, посчитал португальского форварда слишком старым. У 35-летнего футболиста в этом сезоне 21 гол в 21 матче чемпионата Италии, в котором «Ювентус» лидирует. Кроме того, команда продолжает играть в Лиге чемпионов.

Португалец также известен по выступлениям за мадридский «Реал», английский «Манчестер Юнайтед» и лиссабонский «Спортинг». Роналду является пятикратным обладателем «Золотого мяча», пятикратным победителем Лиги чемпионов, а также чемпионом Европы в составе сборной Португалии.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!