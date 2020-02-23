Российские военные получат арктические кухни-вездеходы. Они будут состоять из столовой на несколько десятков человек, собственно кухни и подвижного хранилища для продуктов с водовозкой. В настоящее время завершаются испытания данных мобильных комплексов, пишет газета «Известия».

Установка создана на базе двухзвенных вездеходов Д-30 с широкими гусеницами, которые могут передвигаться по болотам или снежной целине. Новая кухня способна работать при температуре ниже 50 градусов по Цельсию и предназначена для регионов с суровым климатом. По словам экспертов, именно возможность вовремя принять горячую пищу является одним из ключевых факторов, который влияет на боеспособность армии.

Мобильный комплекс оборудован всем современным оборудованием. Здесь можно готовить блюда любой сложности: хлебобулочные изделия, супы, каши, вторые блюда, горячие напитки и многое другое. На данный момент арктические кухни используют в 80-й отдельной мотострелковой бригаде — она дислоцируется в поселке Алакуртти Мурманской области.

Ранее стало известно, что в 2020 году в России завершат разработку новой тяжелой огнеметной системы ТОС-2. Она примет участие в параде на Красной площади, посвященном празднованию 75-летия Победы.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



