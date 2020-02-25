В европейском городе заморозят стоимость аренды жилья

Власти Берлина планируют заморозить стоимость аренды жилья. Данная мера коснется 1,5 миллиона квартир и будет действовать в течение следующих пяти лет. Об этом сообщает информационное агентство Associated Press.

Большинство жителей этого европейского города снимают жилье, что актуально и для всей Германии. Однако за последние несколько лет в Берлине резко подорожала аренда, что привело к вытеснению семей среднего класса из центральных районов города. Наравне с этим плата за съемные квартиры увеличилась и в периферийных районах. Это произошло после того, как городские власти провели облагораживание иммигрантских и рабочих кварталов. Кроме того, в Берлине наблюдается общая нехватка жилплощади, что затрудняет положение как и вновь прибывших, так и тех, кто вынужден переезжать в пригород из-за роста цен на недвижимость.

Берлин стал первым немецким городом, чьи власти взяли цены на съемное жилье под контроль. Мораторий вступит в силу в воскресенье, 1 марта. Предполагается, что это позволит сдержать рост арендной платы за квартиры, построенные до 2014 года, на нынешнем уровне.

Материалы по теме «Русский дух сохранился повсюду» История россиян о жизни в Германии

Такой шаг вызвал противоречивые отклики. Часть населения посчитала решение справедливым, в то время как другие жители критикуют городские власти за «социалистические методы». Противники закона отмечают, что замораживание ренты не позволит домовладельцам вкладывать деньги в ремонт недвижимости, так как впоследствии они все равно не смогут повысить арендную плату. Новый законопроект подвергся резкой критике и со стороны более консервативных христианских демократов во главе с канцлером Германии Ангелой Меркель. В своем воскресном заявлении берлинское отделение партии написало, что закон не является решением для существующей проблемы с нехваткой жилья.

В конце 2018 года аналитики агентства Kalinka Group предположили, что стоимость недвижимости в ряде небольших немецких городов в ближайшие пять лет может вырасти на 20-30 процентов. Речь идет о Ростоке, Ингольштадте, Галле, Эссене, Дуйсбурге и Дортмунде. При этом специалисты посоветовали не рассчитывать на быструю прибыль и высокую рентабельность при покупке недвижимости — лучше рассматривать такое вложение как способ сохранения капитала. В основных городах Германии (Берлин, Гамбург, Мюнхен) рост цен в ближайшие годы, наоборот, замедлится.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Дом»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru