Олимпийский чемпион предложил Логинову «мордой окунуть иностранцев»

Председатель тренерского совета Союза биатлонистов России (СБР), олимпийский чемпион Евгений Редькин дал совет россиянину Александру Логинову по борьбе с нападками иностранных соперников. Его слова приводит РИА Новости.

Редькин посчитал, что Логинову не стоило отказываться от выступления в масс-старте на чемпионате мира в итальянском Антхольце. «Надо было иностранцев мордой окунуть! А потом в глаза все сказать, чтобы они не чирикали. Подошел бы, в рожу плюнул, но не при всех, конечно», — добавил он.

Олимпийский чемпион отметил, что глава СБР Владимир Драчев совершил ошибку, не предоставив аккредитацию личному тренеру Логинова Александру Касперовичу. «Мужика подставили, дали бы ему аккредитацию, он бы и не бегал, не искал левую для себя», — подытожил он.

Материалы по теме «Мы не сломаемся» Логинов спас сборную России от позора на чемпионате мира. Но может покинуть спорт из-за травли

22 февраля в гостиничном номере Логинова в Италии прошли обыски. Отмечалось, что итальянская полиция провела проверки в связи с тем, что Касперович воспользовался аккредитацией, выданной украинскими коллегами. При этом карабинеры были предупреждены о дисквалификации Логинова за нарушение антидопинговых правил в 2014-м.

После этого Логинов снялся с масс-старта, сославшись на психологическую неготовность. Он заявил, что задумался о завершении карьеры, устав от нападок иностранных коллег. На турнире россиянин выиграл золото в спринте и бронзу в гонке преследования.

Из-за допингового скандала россиянин Логинов подвергается критике со стороны иностранных спортсменов. Так, после победы в спринте норвежцы посчитали, что россиянин недостоин участия в ЧМ.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!