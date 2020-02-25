Быстрые переводы снова станут бесплатными для российских банков

Переводы через систему быстрых платежей (СБП) снова станут бесплатными для банков — Центробанк решил отменить комиссию за пользование инфраструктурой до середины 2022 года, следует из сообщения на сайте регулятора.

Такая мера принята для того, чтобы побудить российские банки снизить или вовсе отменить собственную комиссию для клиентов, пользующихся сервисами быстрых переводов.

Подобный режим уже действовал в течение 2019 года, однако с января ЦБ ввел комиссию для кредитных организаций, а те в свою очередь начали переносить расходы на клиентов. Если банки продолжат взимать слишком высокие комиссии, регулятор сможет воспользоваться своим правом и ограничить их размер.

СБП заработала в 2019 году в качестве альтернативы сервисам быстрых переводов, разработанным банками самостоятельно. Целью создания системы называлось стремление сделать платежи более дешевыми для конечных банковских клиентов.

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