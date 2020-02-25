Дисквалифицированная за допинг норвежская лыжница пожаловалась на травлю

Норвежская лыжница Тереза Йохауг пожаловалась на травлю в социальных сетях из-за допингового прошлого. Ее слова приводит Dagbladet.

Йохауг заявила, что многие ненавидят ее и поливают грязью. «К сожалению, таков мир. Я бы хотела, чтобы люди дважды подумали, прежде чем нападать на других», — отметила она. Норвежка призналась, что перестала читать комментарии в соцсетях и задумалась о том, чтобы совсем отключить их.

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В 2017 году Йохауг дисквалифицировали на 13 месяцев из-за обнаруженных в ее допинг-пробе следов запрещенного препарата клостебола. Наличие вещества в организме спортсменка объяснила использованием крема для губ «Трофодермин» для лечения солнечного ожога, полученного на тренировочном сборе в Италии.

Йохауг — победительница Олимпийских игр 2010 года в эстафете 4 по 5 километров. На Играх в Сочи она также завоевала серебро на дистанции 30 километров и бронзу в 10-километровой гонке классическим стилем. Норвежка — десятикратная чемпионка мира.

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