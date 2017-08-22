Дисквалифицированная за крем для губ норвежская лыжница пропустит Олимпиаду

Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне увеличил срок дисквалификации норвежской лыжницы, олимпийской чемпионки Терезы Йохауг, с 13 до 18 месяцев. Об этом во вторник, 22 августа, сообщается на сайте суда.

CAS удовлетворил апелляцию допингового комитета Международной федерации лыжного спорта (FIS), который счел наказание Йохауг недостаточно строгим. Срок дисквалификации отсчитывается с 18 октября 2016 года. Таким образом, Йохауг пропустит Олимпийские игры-2018 в южнокорейском Пхенчхане.

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10 февраля, Йохауг дисквалифицировали на 13 месяцев из-за обнаруженных в ее допинг-пробе следов запрещенного препарата клостебола. Наличие вещества в организме Йохауг объяснила использованием крема для губ «Трофодермин» для лечения солнечного ожога, полученного на тренировочном сборе в Италии.

Йохауг — победительница Олимпийских игр 2010 года в эстафете 4 по 5 километров. На Играх в Сочи спортсменка завоевала серебро на дистанции 30 километров и бронзу в 10-километровой гонке классическим стилем. Норвежка — семикратная чемпионка мира, двукратная обладательница Кубка мира.