Жених оскорбил невесту дешевой заменой потерянного ею кольца за тысячи долларов

Жених подарил невесте дешевое кольцо на помолвку после того, как та потеряла украшение за тысячи долларов, и оскорбил ее. Об этом сообщает The Sun.

Анонимная девушка высказала свое недовольство в Facebook-группе A Group That Makes Small Decisions For You («Группа, которая принимает мелкие решения за тебя») и попросила совета у подписчиков. К своему посту она прикрепила фотографию потерянного ею сапфирового украшения.

Она объяснила, что потеряла кольцо за пять тысяч долларов (327 тысяч рублей) и в качестве замены получила другое — примерно за 300 долларов (19 тысяч рублей). Автор поста пожаловалась, что оно не подходило ей по размеру, и спросила, стоит ли высказать свое недовольство партнеру.

Пользователи соцсети раскритиковали поведение невесты. «Закрой свой рот и будь благодарна за то, что твой будущий муж такой заботливый», «Это непростое решение, ты не ценишь его поступков, мне противно», «Ты могла специально потерять кольцо, чтобы получить новое желаемое украшение», — отметили они в комментариях.

В феврале невеста похвасталась обручальным кольцом и была высмеяна в сети за грязные ногти. Анонимная фотография появилась в закрытой Facebook-группе You Said Yes But Your Finger Said No. На снимке запечатлена рука женщины с золотым кольцом. Подписчики сообщества обратили внимание не на ювелирное изделие, а на его неподходящий размер и неопрятный маникюр невесты.

