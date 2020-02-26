В индийском штате Орисса годовалого ребенка женили на собаке, чтобы отпугнуть от него злых духов. Об этом сообщает Daily Star.

В воскресенье, 23 февраля, в сети появились кадры, на которых санталы из деревни Бариян празднуют свадьбу годовалого мальчика и собаки. На видео люди в ярких костюмах веселятся и танцуют под звуки барабанов вокруг «молодоженов».

По традиции, санталы проводят этот ритуал, если первый зуб ребенка прорезается на верхней десне. Местные жители верят, что это может привлечь злых духов, поэтому они празднуют ритуальные свадьбы детей с собаками, чтобы отпугнуть нечистые силы.

Старейшины санталов утверждают, что такие свадьбы — это просто ритуалы, поэтому, когда ребенок вырастет, он все еще может вступить в традиционный брак, не разводясь при этом с собакой.

Ранее сообщалось о жительнице Лондона, которая осталась без жениха перед свадьбой и вышла замуж за саму себя. За несколько дней до церемонии возлюбленный предложил ей расстаться. Но поскольку торжество было уже оплачено, девушка не растерялась и решила выйти замуж за себя.

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