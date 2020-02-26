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На Украине заявили о новой эре в отношениях с Россией

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Елена Зеркаль
Елена Зеркаль

Украина должна понять, что в отношениях с Россией наступила новая эра. Об этом в интервью «Европейской правде» заявила бывший замглавы МИД Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль.

Рассуждая о возможности подписания двусторонних межгосударственных договоров, она сказала, что «мы для себя должны определить, в чем заключаются эти отношения и что должно произойти для их нормализации». При этом Зеркаль уточнила, что в отношениях с Москвой есть «красные линии», которые устанавливает президент, формирующий внешнюю политику.

5 февраля сообщалось, что 70,5 процента украинцев считают, что Россия занимает враждебную позицию по отношению к Украине. Противоположного мнения придерживаются 6 процентов. Нейтральной страной Россию назвали 13,7 процента участников исследования.

Ранее Елена Зеркаль пообещала, что Украина «вжарит» по России в том случае, если Международный суд ООН примет решение в пользу Киева в деле о нарушении двух международных конвенций и истребует у Кремля компенсацию. «Вжарим-вжарим. Если позволят, то вжарим! И я была бы очень довольна, если бы мне позволили вжарить!» — резюмировала дипломат.

Отношения между Россией и Украиной обострились в 2014 году после смены власти в Киеве. Украинская сторона считает Москву ответственной за вооруженный конфликт на юго-востоке страны, а также за референдум в Крыму, после которого полуостров стал частью России. Кремль отвергает все обвинения.

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