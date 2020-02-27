Нурмагомедов отказался называть Макгрегора по имени

iAmTheBay / YouTube

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов вспомнил о поединке с ирландцем Конором Макгрегором в беседе с партнером по команде, но отказался называть соперника по имени. Отрывок взят из видео на YouTube-канале iAmTheBay.

31-летний россиянин беседовал с капитаном American Kickboxing Academy Даниэлем Кормье и рассказал ему о том, что удивлен мнением еще одного американского бойца Доминика Круса, который считает, что Макгрегор заставил Нурмагомедова потратить силы в их бою в октябре 2018-го. При этом российский спортсмен называл соперника «тем парнем». Кормье обратил внимание на отказ Нурмагомедова упоминать имя Макгрегора. «Что, ты больше и имени его не произносишь?» — удивился тяжеловес.

Нурмагомедов — действующий обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе. Осенью 2018-го он одержал досрочную победу над Макгрегором. 19 апреля 2020-го россиянину предстоит снова защищать титул в поединке против американца Тони Фергюсона.

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