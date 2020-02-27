Samsung раскрыла секретную особенность смартфонов

Samsung рассказала о секретных чипах, которые стоят за безопасностью смартфонов. О системе, получившей название Secure Element, компания рассказала на своем сайте.

Специалисты корпорации раскрыли информацию, что в смартфонах линейки Galaxy S20 применяется защитная система Secure Element, которая базируется на чипе S3K250AF и особенном ПО. В микропроцессоре находятся все личные данные пользователя: пароли, пин-коды, учетные данные для различных сервисов.

Тайный чип проверяет все операции, которые касаются личных данных пользователя, включая проверку электронной почты, разблокировку устройства или покупку билетов онлайн.

Корейская компания назвала расположенный отдельно от встроенной памяти аппарата чип S3K250AF «сейфом». Установленный во все смартфоны Galaxy S20 Secure Element чип, по словам Samsung, защищает устройство от атак и предотвращает появление новых угроз.

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Подобная система безопасности установлена не только во флагманских смартфонах Samsung. Например, iPhone поддерживают криптографическую защиту Secure Enclave, которая связана с отдельно расположенным чипом. Смартфон Apple хранит в памяти выделенного процессора биометрические данные владельца аппарата. Похожая защитная система, получившая название Titan M, базируется на отдельном чипе аппаратов Google Pixel.

Флагманская линейка смартфонов Samsung была представлена 11 февраля. Серия состоит из устройств Galaxy S20, S20+ и S20 Ultra, которые имеют чип Snapdragon 865 и Exynos 990, дисплей Dynamic AMOLED, камеру на четыре сенсора и поддерживают 5G. Стоимость старшего аппарата линейки, Galaxy S20 Ultra, составляет 100 тысяч рублей.

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