Сменивший гражданство российский биатлонист призвал Логинова покаяться

Биатлонист Тимофей Лапшин, сменивший российское гражданство на южнокорейское, в эфире «Матч ТВ» призвал Александра Логинова покаяться.

«Я изначально не понимал его позицию — закрыться. Да, Саша отбыл срок, но когда вернулся, сказал бы: "Было дело, грешен, теперь чистый, все осознал". Извинения могли пойти ему на пользу», — посчитал Лапшин. По его мнению, Логинову необходимо было высказаться сразу после дисквалификации, а в данный момент время упущено.

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26 февраля извинений от российского биатлониста потребовала трехкратная олимпийская чемпионка Кати Вильхельм. Она посчитала, что Логинову необходимо публичное раскаяние. Немка напомнила о том, что спортсмен с ноября 2014 года по ноябрь 2016-го был отстранен от спорта за применение эритропоэтина.

22 февраля во время чемпионата мира в гостиничном номере Логинова в Италии прошли обыски. Полиция не обнаружила доказательств, указывающих на применение спортсменом допинга. Позднее из-за психологической неготовности Логинов снялся с масс-старта на ЧМ и сказал, что готов завершить карьеру из-за постоянных нападок иностранных биатлонистов.

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