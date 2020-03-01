Видеотрансляция матча «Эвертон» — «Манчестер Юнайтед» пройдет онлайн

«Эвертон» и «Манчестер Юнайтед» сыграют 1 марта 2020 года в 28-м туре английской Премьер-лиги (АПЛ) 2019/2020. Начало матча в 17:00 по московскому времени. Смотрите прямую видеотрансляцию «Эвертон» — «МЮ» онлайн по сезонной подписке в подарок.

«Ман Юнайтед» имеет в активе трехматчевую беспроигрышную серию. Победы над «Челси» и «Уотфордом» позволили команде Сульшера взобраться на пятое место в турнирной таблице. Во всех турнирах манкунианцы не проигрывают уже больше месяца: за это время на их счету пять побед и две ничьи.

«Эвертон» в прошлом туре проиграл «Арсеналу» (2:3) и прервал свою беспроигрышную серию из пяти игр. Команда идет на 11-й строчке, но у нее всего на пять очков меньше, чем у «МЮ».

Матч первого круга завершился результативной ничьей — 1:1. Причем оба мяча забили игроки «Манчестер Юнайтед». Сначала Линделеф поразил свои ворота, а сравнял счет Мэйсон Гринвуд.

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