В Международном союзе биатлонистов нашли виновных в обысках у Логинова

Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далин в эфире «Матч ТВ» прокомментировал ситуацию с обысками в номере Александра Логинова во время чемпионата мира в итальянском Антхольце и нашел виновных в случившемся.

Далин подчеркнул, что IBU не инициировал обыски у россиянина. Он посчитал, что ответственность за это несет итальянская полиция. «Мне самому это все не по душе. Хочу, чтобы мы сосредоточились на спорте. Извиниться перед Логиновым? Это вопрос все же к итальянской полиции», — добавил глава IBU.

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29 февраля Союз биатлонистов России (СБР) выступил с обвинениями в адрес IBU в связи с обысками в номере Логинова. В СБР посчитали, что члены IBU даже не пытались смягчить ситуацию вокруг сборной России и своими действиями поставили спортсменов в заведомо неравные условия на чемпионате мира.

Обыски у Логинова прошли 22 февраля. Они были вызваны тем, что тренер спортсмена Александр Касперович воспользовался аккредитацией, выданной украинцами. Позднее в этот день Логинов участвовал в эстафете на ЧМ, где сборная России заняла четвертое место. 23 февраля биатлонист снялся с масс-старта, сославшись на психологическую неготовность.

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