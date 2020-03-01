Футболист перекинул мяч через вратаря ударом с линии штрафной

— Major League Soccer (@MLS) 29 февраля 2020, 21:48

Аргентинский нападающий «Монреаль Импакт» Максимилиано Уррути отметился голом в матче MLS против «Нью-Ингленд Революшн». Видео опубликовано в Twitter-аккаунте турнира.

На 80-й минуте Уррути получил мяч у линии штрафной. Форвард не стал обыгрывать защитника команды соперников, чтобы сблизиться с воротами. Вместо этого аргентинец одним касанием перебросил мяч через голкипера и забил гол. «Монреаль Импакт» одержал победу со счетом 2:1.

До выступлений в MLS Уррути играл за «Ньюэллс Олд Бойз». В составе команды он стал чемпионом Аргентины в 2013 году.

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