Российская лыжница рассказала о наплевательском отношении к норвежской сборной

Российская лыжница Наталья Непряева рассказала об отношении к норвежской сборной. Ее слова приводит РИА Новости.

«Не слежу, кого они любят, хвалят, серьезно. Мне наплевать, любят меня норвежцы или нет. Это последнее, о чем я думаю», — заявила Непряева. Она посчитала, что общению с иностранными соперниками мешает языковой барьер. Лыжница добавила, что каждый год собирается выучить английский, но до сих пор так и не сделала это.

26 февраля бывший главный тренер сборной Финляндии по лыжным гонкам Кари-Пекка Кюре раскритиковал сборную Норвегии. Он посчитал, что лыжные гонки нужно спасти от норвежцев.

В текущем сезоне сборная Норвегии лидирует в общем зачете Кубка мира. В активе команды 45 золотых медалей. Россия занимает второе место с 12 золотыми наградами. Индивидуальный зачет у женщин возглавляет норвежка Тереза Йохауг. Непряева расположилась на третьем месте. При этом второе, четвертое и пятое место также заняты норвежскими спортсменками.

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