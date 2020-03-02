Украинская разведка выяснила предназначение Крыма

Россия превращает Крым в свой форпост для контроля над всем Черноморским регионом. Об этом заявил в интервью «Обозревателю» представитель главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.

По его словам, украинская разведка также выяснила еще одно предназначение полуострова: Москва использует его «как свою основную базу для применения войск России в Сирии».

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Скибицкий добавил, что с 2014 года группировка российских военнослужащих в Крыму выросла в 2,5 раза и обзавелась почти всеми видами вооружения, в том числе боевой авиацией, кораблями, системами противовоздушной обороны С-400. На Украине уверены, что военная мощь будет наращиваться и дальше.

«Соответственно, угроза возрастает и для нас. Те же боевые самолеты и вертолеты, которые дислоцированы на севере полуострова, могут в соединении с воздушно-десантными войсками выполнять штурмовые операции на нашей территории», — заключил разведчик.

Ранее командующий Военно-морскими силами (ВМС) Вооруженных сил Украины адмирал Игорь Воронченко заявил, что Россия за последние шесть лет перевооружила весь корабельный состав Черноморского флота в Крыму. Он назвал ситуацию в регионе «нестабильной».

Российская военная кампания в Сирии началась в 2015 году после того, как президент Арабской Республики Башар Асад обратился к Москве за помощью в борьбе с террористическими формированиями. У России в Сирии авиабаза Хеймим и военно-морская база в Тартусе.

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