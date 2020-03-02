Жители Приморья с инвалидностью смогут пользоваться такси бесплатно

В Приморском крае инвалидам I группы и детям-инвалидам начнут бесплатно предоставлять социальное такси для поездок в медицинские учреждения. На реализацию проекта в 2020 году власти региона направят более 70 миллионов рублей. Об этом сообщается на сайте правительства Приморского края.

Социальное такси начнет работать во Владивостоке. В министерстве труда и социальной политики Приморского края пояснили, что услугой смогут воспользоваться не только жители краевой столицы, но и приехавшие во Владивосток, например на лечение, льготники.

«Согласно порядку, разработанному в ведомстве, заявку следует оформлять при личном посещении или по телефону через Приморский центр социального обслуживания населения не позднее чем за два часа до желаемого времени подачи легкового такси к пункту отправления», — говорится в сообщении.

В региональном министерстве труда и социальной политики Приморского края отметили, что услуга социального такси поможет в реализации программы долговременного ухода, предусмотренной национальным проектом «Демография».

В рамках реализации нацпроекта «Демография» до 2024 года планируется создать систему долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами. Существующие организации соцобслуживания будут отремонтированы, новые построят по мировым стандартам. Россияне предпенсионного возраста смогут бесплатно осваивать новые компетенции, проходить профессиональное обучение на базе вузов и колледжей. Общий бюджет федерального проекта составил 98,8 миллиарда рублей. Всего на нацпроект «Демография» выделено более трех триллионов рублей.

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