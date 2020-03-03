Более сотни жителей Подмосковья отправили в карантин по коронавирусу

Более 130 жителей Подмосковья отправлены в домашний 14-дневный карантин после поездки в Китай. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на министра здравоохранения Московской области Светлану Стригункову.

По ее данным, с 1 февраля в регионе было под наблюдением 653 гражданина, сейчас их осталось 136. На домашнем карантине находятся те, кто вернулся из КНР, но не имеет признаков ОРВИ.

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Стригункова добавила, что проводится изоляция прибывших в страну иностранцев с признаками простуды. «У кого есть какие-либо признаки заболевания — насморк, температура, — они изолируются в инфекционные отделения наших медучреждений», — сказала чиновница.

Она уточнила, что в начале февраля было госпитализировано 78 человек, из них в больнице продолжают находиться 18. На территории Подмосковья не выявлено ни одного факта заражения коронавирусом.

Ранее Роспотребнадзор отчитался о шести зарегистрированных случаях инфицирования вирусом в России. Двое зараженных китайцев прошли лечение в Чите и Тюмени и поправились. Еще трое россиян были на круизном лайнере Diamond Princess. Шестой недавно вернулся в Москву из Италии.

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