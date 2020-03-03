Воробьев объявил о бесплатном проезде для жительниц Подмосковья 8 Марта

Губернатор Московской области Андрей Воробьев совместно с мэром столицы Сергеем Собяниным приняли решение сделать проезд для женщин во всех видах общественного транспорта бесплатным 8 Марта. Об этом сообщается на сайте областного правительства.

В акции по случаю Международного женского дня участвуют все перевозчики Московского региона.

Так, чтобы бесплатно проехать на МЦД или электричках, необходимо обратиться к кассиру. В метро и МЦК сотрудники метрополитена будут пропускать через турникеты с помощью смарт-карты.

Кроме этого, 8 Марта жительницы Подмосковья смогут бесплатно посетить музеи.

Ранее во вторник сообщалось, что россиянки хотят получить на праздник именно то, что им собираются дарить мужчины — косметику, парфюмерию, ювелирные украшения.