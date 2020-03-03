Путин объяснил необходимость реагирования на нарушения на митингах

Реагировать на нарушения на митингах необходимо, иначе может дойти до уличных беспорядков, объяснил президент Владимир Путин. Ситуацию вокруг несанкционированных митингов он прокомментировал в интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину».

«Мы что, хотим, чтобы у нас на улицах жгли машины? (...) Вот если не реагировать, будут жечь. Будут бить витрины, и от этого конкретные люди будут страдать», — сказал он.

Глава государства напомнил, что законом не запрещено выражать свою позицию с помощью публичных акций, нужно лишь получить разрешение. Путин признал, что в ряде случаев необходимо добиваться выдачи разрешения на проведение митинга.

«Практически во всех странах за несанкционированные акции лишение свободы предусматривается», — добавил он. Путин привел в пример Швецию, где за подобное «пятерочка ломится или десяточка».

Летом 2019 года в Москве прошло несколько массовых акций протеста. Участники выступали против решения Мосгоризбиркома, который отказался регистрировать оппозиционных кандидатов, сославшись на проблемы в подписных листах.

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