Путин рассказал о хорошей работе волонтеров в России

Президент России Владимир Путин рассказал, что с восторгом наблюдает за работой волонтеров в стране. Об этом он рассказал в интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину».

«Я иногда смотрю на них [волонтеров] с восторгом, прямо со слезами на глазах, потому что действительно очень здорово люди работают», — сказал он.

По его словам, сегодня в стране насчитывается нескольких миллионов добровольцев, а это наиболее активная часть общества. Он отметил, что они активно задействованы в самых разных сферах.

В начале декабря прошлого года Путин заявил, что число волонтеров в России достигло 15 миллионов и назвал добровольцев «огромной армией».

Ранее сообщалось, что более 100 тысяч волонтеров помогут в организации праздничных мероприятий по случаю 75-летия Победы. Команды добровольцев будут работать не только в России, но и в других странах.

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