Дети скончавшейся российской актрисы поспорили из-за наследства

Дочь и сын российской актрисы Ирины Цывиной, скончавшейся в апреле 2019 года, могут начать судебное разбирательство из-за наследства, оставленного звездой. Об этом пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на адвоката Юлию Вербицкую.

Речь идет о трех квартирах в Москве (на улицах Фадеева, Садово-Самотечной и Отрадной) и доме с земельным участком в Мытищинском районе Подмосковья, а также о дорогостоящем автомобиле. Как отмечает издание, Цывина не оставила завещания, поэтому все ее имущество было в равных долях разделено между двумя детьми от брака с продюсером Георгием Пусепом.

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Сын актрисы Евгений и дочь Зинаида с детства проживали раздельно (дочь уехала в США вместе с отцом), и отношения между ними сложные, пояснила адвокат. Евгений, в частности, недоволен тем, что имущество поделили поровну. Между детьми Цывиной бурлят споры на тему наследства, подчеркнула Вербицкая. «Возможно, Женя надеялся, что Зина откажется от всего в его пользу, — пояснила она. — Зине же не нравится, что имущество, которое принадлежит им обоим, Женя сдает, но деньгами не делится. Я не исключаю, что в дальнейшем Евгений будет судиться с сестрой, хотя это очень печально».

Ирина Цывина скончалась в Москве 18 апреля 2019 года. Ей было 55 лет. Цывина сыграла в таких сериалах, как «Полицейский с Рублевки», «Шакал», «По ту сторону смерти», «Ольга», «Марш Турецкого» и «Кадетство». Она также снялась в фильмах «В полосе прибоя» и «Елки-палки!..» Служила в Театре имени Моссовета, «Сатириконе» и МХТ имени Чехова.

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