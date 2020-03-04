Футболист пробил с нескольких сантиметров по пустым воротам и промахнулся

Видео: diemaxtra.nova.bg

Футболист болгарского клуба «Локомотив» Лукас Масоеро промахнулся по воротам во время матча Кубка страны против «ЦСКА 1948», нанеся удар с нескольких сантиметров. Видео опубликовано на YouTube.

В самом начале встречи Масоеро сориентировался при подаче углового и пробил головой, однако голкипер армейцев спас свои ворота. Тем не менее, одному из футболистов «Локомотива» удалось подхватить мяч и сделать точный прострел на Масоеро. Оказавшись перед пустыми воротами, игрок пробил в перекладину.

«Локомотив» в итоге победил со счетом 2:0. Масоеро отыграл весь матч и получил желтую карточку.

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