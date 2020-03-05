Тихонов ответил Губерниеву на слова о «стукачке» российского биатлона

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов ответил комментатору Дмитрию Губерниеву, который назвал его «стукачком». Об этом сообщает «Чемпионат.com».

Тихонов отверг обвинения Губерниева в том, что его слова послужили причиной проведения обысков в номере российских биатлонистов Александра Логинова и Евгения Гараничева. Экс-глава Союза биатлонистов России (СБР) признался, что готов предоставить список телефонных звонков, чтобы снять с себя подозрения. Самого Губерниева Тихонов назвал идиотом.

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Ранее 5 марта Губерниев сообщил, что в его распоряжении появились копии официальных документов. Согласно им, информация, переданная Тихоновым функционеру IBU Саре Фуссек-Хаккарайнен, спровоцировала обыск в номере биатлонистов. Губерниев обещал обнародовать бумаги.

27 февраля стало известно, что вместе со своим тренером Александром Касперовичем Логинов собрался подать иск к Фуссек-Хаккарайнен. Именно она обратилась в полицию, узнав, что Касперович якобы нарушил правила аккредитации на мероприятия в рамках чемпионата мира.

Обыски у Логинова прошли 22 февраля. Позднее в этот день спортсмен участвовал в эстафете на ЧМ, где сборная России заняла четвертое место. После этого биатлонист снялся с масс-старта, сославшись на психологическую неготовность.

Тихонов — четырехкратный олимпийский чемпион. Он неоднократно выступал с критикой руководства российского биатлона. При этом он осудил действия итальянской полиции, которая обыскала номер Логинова в день гонки на чемпионате мира.

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