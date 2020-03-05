Губерниев рассказал о «стукачке» в российском биатлоне

Российский спортивный журналист Дмитрий Губерниев рассказал подробности ситуации с обысками в номере биатлонистов Александра Логинова и Евгения Гараничева. Публикация доступна в Telegram-канале обозревателя.
По словам Губерниева, в его распоряжении оказались копии реальных документов по делу россиян. Он отметил, что чиновница Международного союза биатлонистов (IBU) Сара Фуссек-Хаккарайнен, обратившаяся в полицию, опиралась на слова Александра Тихонова, который возглавлял Союз биатлонистов России (СБР) с 1996 по 2008 год. «Есть у нас сомнение, что ты, мил человек, стукачок», — написал Губерниев, используя цитату из советского телевизионного фильма «Место встречи изменить нельзя».
27 февраля стало известно, что Логинов и его тренер Александр Касперович подадут иск на Фуссек-Хаккарайнен. СБР также выразил намерение судиться с чиновницей IBU.
Обыски у Логинова прошли 22 февраля. Они были вызваны тем, что тренер спортсмена Александр Касперович воспользовался аккредитацией, выданной украинцами. Позднее в этот день Логинов участвовал в эстафете на ЧМ, где сборная России заняла четвертое место. 23 февраля биатлонист снялся с масс-старта, сославшись на психологическую неготовность.
Тихонов — четырехкратный олимпийский чемпион. Он неоднократно выступал с критикой ситуации в российском биатлоне. При этом он осудил действия итальянских правоохранительных органов, которые обыскивали номер Логинова в день старта.