Россия выдвинула обвинения итальянской полиции из-за обысков у Логинова

Москва выразила официальный протест в связи с обысками у российского биатлониста Александра Логинова по ходу чемпионата мира в Антхольце. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

На Смоленской площади назвали неприемлемыми действия итальянской полиции. По словам Захаровой, проведение следственных мероприятий непосредственно в день одной из гонок отразилось на состоянии Логинова, который был вынужден сняться с масс-старта.

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29 февраля Союз биатлонистов России (СБР) выступил с обвинениями в адрес Международного союза биатлонистов (IBU) в связи с обысками в номере Логинова. В СБР посчитали, что члены IBU даже не пытались смягчить ситуацию вокруг сборной России и своими действиями поставили спортсменов в заведомо неравные условия на чемпионате мира.

Обыски у Логинова прошли 22 февраля. Они были вызваны тем, что тренер спортсмена Александр Касперович воспользовался аккредитацией, выданной члену сборной Украины. Позднее в этот день Логинов участвовал в эстафете на ЧМ, где сборная России заняла четвертое место. 23 февраля биатлонист снялся с масс-старта, сославшись на психологическую усталость.

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