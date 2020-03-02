В Международном союзе биатлонистов пообещали сократить негатив в адрес Логинова

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев рассказал о совместной работе с Международным союзом биатлонистов (IBU) по ситуации с Александром Логиновым. Его слова приводит РИА Новости.

Драчев заявил, что обе организации надеются сократить негатив в адрес Логинова. «Мы надеемся на взаимное сотрудничество в этой ситуации. Потому что ни СБР, ни тем более IBU эти истории неинтересны, и популярности биатлона это не добавляет», — добавил он.

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29 февраля СБР выступил с обвинениями в адрес IBU в связи с обысками в номере Логинова. В СБР посчитали, что члены IBU даже не пытались смягчить ситуацию вокруг сборной России и своими действиями поставили спортсменов в заведомо неравные условия на чемпионате мира.

Обыски у Логинова прошли 22 февраля. Они были вызваны тем, что тренер спортсмена Александр Касперович воспользовался аккредитацией, выданной члену сборной Украины. Позднее в этот день Логинов участвовал в эстафете на ЧМ, где сборная России заняла четвертое место. 23 февраля биатлонист снялся с масс-старта, сославшись на психологическую усталость.

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